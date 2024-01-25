Гендиректор ФХР назвал долю уехавших за границу молодых хоккеистов

Специалисты ведут активную работу по предотвращению оттока молодых хоккеистов за рубеж, рассказал гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов . Об этом пишет ТАСС .

По данным агентства, в октябре президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые талантливых ребят «еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу».