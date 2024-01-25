Гендиректор ФХР назвал долю уехавших за границу молодых хоккеистов
Специалисты ведут активную работу по предотвращению оттока молодых хоккеистов за рубеж, рассказал гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, в октябре президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые талантливых ребят «еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу».
«У нас уезжает менее 3% хоккеистов, большой беды нет», — подчеркнул Курбатов.
Функционер пояснил, что федерация совместно с Минспортом работает по задаче, поставленной главой государства.
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