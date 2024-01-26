Фетисов задал вопрос Гашеку из-за его позиции по российским спортсменам

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов задал вопрос двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку из-за его позиции по российским спортсменам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять?» — спросил чеха Фетисов.

По его мнению, Гашеку стоит заниматься своим делом.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один отечественный атлет не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.