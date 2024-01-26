Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

«Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Аризона Койотис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи. В текущем сезоне 30 летний Кучеров набрал 83 (32 шайбы + 51 передача) очка в 48 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров.

В составе победителей также отличились Даррен Рэддиш, Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос, Митчелл Чаффи и Лукас Гленденинг. У гостей шайбы забросили Клэйтон Келлер, Шон Дурзи и Лоусон Крауз.

«Тампа» набрала 57 очков и идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Аризона» (49) — десятая на Западе.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Голы: Рэддиш, 0:24. Пойнт, 19:26. Кучеров, 27:36. Стэмкос, 32:02 (бол.). Чаффи, 35:18. Гленденинг, 47:32. — Келлер, 8:40. Дурзи, 36:59. Крауз, 51:48.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Ларкин, 21:37. Зайдер, 27:15. Копп, 30:08 (мен.).

Голы: Ахо, 1:30. Терявяйнен, 22:54 (бол.). Стаал, 23:19. — Даулинг, 45:25. Братт, 59:57.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)