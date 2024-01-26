Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
«Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Аризона Койотис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи. В текущем сезоне 30 летний Кучеров набрал 83 (32 шайбы + 51 передача) очка в 48 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров.
В составе победителей также отличились Даррен Рэддиш, Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос, Митчелл Чаффи и Лукас Гленденинг. У гостей шайбы забросили Клэйтон Келлер, Шон Дурзи и Лоусон Крауз.
«Тампа» набрала 57 очков и идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Аризона» (49) — десятая на Западе.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
Голы: Рэддиш, 0:24. Пойнт, 19:26. Кучеров, 27:36. Стэмкос, 32:02 (бол.). Чаффи, 35:18. Гленденинг, 47:32. — Келлер, 8:40. Дурзи, 36:59. Крауз, 51:48.
«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Ларкин, 21:37. Зайдер, 27:15. Копп, 30:08 (мен.).
«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Голы: Ахо, 1:30. Терявяйнен, 22:54 (бол.). Стаал, 23:19. — Даулинг, 45:25. Братт, 59:57.
«Даллас Старз» (Даллас) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Дюшен, 2:22. Смит, 26:44. Хейсканен, 50:31. Харли, 60:38. — Вааканайнен, 15:10. Терри, 21:28. Силфверберг, 40:12.