Российский форвард "Детройт Ред Уингз" Клим Костин получил девять минут штрафного времени в матче с "Филадельфией Флайерз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

24-летний россиянин в конце второго периода подрался с канадским нападающим "Флайерз" Николя Делорье. За эту драку оба игрока получили по семь минут штрафа. Видео эпизода доступно в Telegram-канале "Хоккей без зрителей". В конце матча Костин отметился еще одним удалением.

Матч прошел на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Дилан Ларкин, Мориц Зайдер и Эндрю Копп.

В текущем сезоне Костин принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал результативную передачу при 38 минутах штрафа.