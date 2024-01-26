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Российский форвард подрался с канадцем в матче НХЛ

Российский форвард "Детройт Ред Уингз" Клим Костин получил девять минут штрафного времени в матче с "Филадельфией Флайерз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

24-летний россиянин в конце второго периода подрался с канадским нападающим "Флайерз" Николя Делорье. За эту драку оба игрока получили по семь минут штрафа. Видео эпизода доступно в Telegram-канале "Хоккей без зрителей". В конце матча Костин отметился еще одним удалением.

Матч прошел на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Дилан Ларкин, Мориц Зайдер и Эндрю Копп.

В текущем сезоне Костин принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал результативную передачу при 38 минутах штрафа.

До "Детройта" Костин выступал за "Сент-Луис Блюз", омский "Авангард" и московское "Динамо". Он был выбран на драфте НХЛ "Сент-Луисом" в 2017 году под общим 31-м номером. В 2021 году он завоевал Кубок Гагарина в составе омского "Авангарда".

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