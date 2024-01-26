Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ по количеству очков для вингеров

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (6:3) сумел пополнить отметиться сразу несколькими результативными действиями и вписать своё имя в историю лиги.

© Чемпионат.com

Как отмечает StatsCentre в социальной сети «Х» (ранее Twitter), Кучеров стал единственным крайним нападающим в XXI веке, которому покорилась отметка в 83 (32+51) очка в первые 48 матчей регулярного чемпионата.

Рекордсменом является Яри Курри (100 очков) в сезоне-1984/1985, далее идут Яромир Ягр (94 в сезоне-1995/1996), Ги Лафлёр (88 в сезоне-1979/1980), Майкл Босси (86 в сезоне-1983/1984), Роб Браун (86 в сезоне-1988/1989), Александр Могильный (85 в сезоне-1992/1993), Дэйв Тейлор (84 в сезоне-1980/1981) и Майкл Босси (84 в сезоне-1984/1985).