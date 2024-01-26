Хет-трик Кулемина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром» в выездной игре

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, которая стала для них четвёртой кряду, хозяева же уступили в восьмой игре подряд.

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Счёт в матче был открыт в середине второго периода – отличился 37-летний российский нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин, реализовавший большинство. На экваторе третьего периода всё тот же Кулёмин оформил дубль, а к концу встречи ему удалось сделать хет-трик.

28-летний российский вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов отразил все 25 бросков по воротам, оформив пятую игру на ноль в нынешнем сезоне.