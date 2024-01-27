Цыплаков не примет участия в московском дерби «Спартак» — «Динамо»

Стали известны составы команд на встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которой в рамках московского дерби «Спартак» примет «Динамо» на стадионе «Мегаспорт». Её начало запланировано на 17:00 мск.

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Примечательно, что в составе красно-белых не оказалось 25-летнего российского нападающего Максима Цыплакова, который в прошлом матче между этими командами, прошедшей 23 января, сделал покер. В том матче подопечные Алексея Жамнова одержали победу со счётом 6:3. Из положительных новостей для красно-белых – в строй вернулся нападающий Николай Голдобин.

«Динамо» же начнёт встречу в привычных сочетаниях, где в первом звене сыграют Никита Гусев – Джордан Уил – Седрик Пакетт. Ворота бело-голубых будет защищать Илья Коновалов.