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Цыплаков не примет участия в московском дерби «Спартак» — «Динамо»

Стали известны составы команд на встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которой в рамках московского дерби «Спартак» примет «Динамо» на стадионе «Мегаспорт». Её начало запланировано на 17:00 мск.

Цыплаков не примет участия в московском дерби «Спартак» — «Динамо»
© Чемпионат.com

Примечательно, что в составе красно-белых не оказалось 25-летнего российского нападающего Максима Цыплакова, который в прошлом матче между этими командами, прошедшей 23 января, сделал покер. В том матче подопечные Алексея Жамнова одержали победу со счётом 6:3. Из положительных новостей для красно-белых – в строй вернулся нападающий Николай Голдобин.

«Динамо» же начнёт встречу в привычных сочетаниях, где в первом звене сыграют Никита ГусевДжордан УилСедрик Пакетт. Ворота бело-голубых будет защищать Илья Коновалов.

Напомним, что «Динамо», набрав 76 очков 55 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» (72) – на четвёртой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина – 2024.

Хоккей
Джордан Уил
Илья Коновалов
Максим Цыплаков
Алексей Жамнов
Николай Голдобин
Седрик Пакетт
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