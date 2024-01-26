«Металлург» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина, обыграв «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему они сумели оправиться от поражения в прошлом матче, который состоялся между этими командами двумя днями ранее.