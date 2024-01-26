Российский хоккеист полностью пересмотрел свое отношение к алкоголю

«Я полностью пересмотрел свое отношение к жизни. В том числе — к алкоголю. Понимаю, сколько ошибок наделал. О многом жалею. Мог бы играть на совсем другом уровне и добиться большего. Но не было бы того безобразия — не было бы и сегодняшнего счастья.



Хотя из всего, о чем писала желтая пресса, 90 процентов — неправда. Но признаю — сам виноват, повод давал. По молодости и глупости что-то творил. Море было по колено. Обычный дерзкий парень. А пресса выхватывала меня — и начинала клевать», — заявил экс-хоккеист.