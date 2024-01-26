СКА вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13, 54) и Александр Никишин (60). У проигравший отличился Виталий Абрамов (41).
СКА и ЦСКА в пятый раз встретились в текущем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все пять встреч.
Петербургская команда набрала 77 очков после 56 матчей и вышла на 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком в 55 играх располагается на 7-й строчке. В следующем матче СКА 29 января примет ярославский "Локомотив". ЦСКА 28 января на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".