СКА вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13, 54) и Александр Никишин (60). У проигравший отличился Виталий Абрамов (41).

СКА и ЦСКА в пятый раз встретились в текущем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все пять встреч.