Два россиянина попали в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ по версии Daily Faceoff
Журналист Пол Пидутти в статье на портале Daily Faceoff представил топ-10 лучших дуэтов в истории Национальной хоккейной лиги.
В список попали два российских игрока: Сергей Фёдоров в паре со Стивом Айзерманом в «Детройт Ред Уингз» (девятое место) и Евгений Малкин с Сидни Кросби в «Питтсбург Пингвинз» (пятое место).
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Марио Лемье — Яромир Ягр, «Питтсбург Пингвинз»;
2. Уэйн Гретцки — Яри Курри, «Эдмонтон Ойлерз»;
3. Ги Лафлёр — Стив Шатт, «Монреаль Канадиенс»;
4. Майк Босси — Брайан Тротье, «Нью-Йорк Айлендерс»;
5. Евгений Малкин — Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
6. Джон Леклер — Эрик Линдрос, «Филадельфия Флайерз»;
7. Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
8. Фил Эспозито — Джонни Бьюсик, «Бостон Брюинз»;
9. Сергей Фёдоров — Стив Айзерман, «Детройт Ред Уингз»;
10. Петер Форсберг — Джо Сакик, «Колорадо Эвеланш».