$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Два россиянина попали в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Пол Пидутти в статье на портале Daily Faceoff представил топ-10 лучших дуэтов в истории Национальной хоккейной лиги.

Два россиянина попали в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ
© Чемпионат.com

В список попали два российских игрока: Сергей Фёдоров в паре со Стивом Айзерманом в «Детройт Ред Уингз» (девятое место) и Евгений Малкин с Сидни Кросби в «Питтсбург Пингвинз» (пятое место).

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Марио ЛемьеЯромир Ягр, «Питтсбург Пингвинз»;

2. Уэйн Гретцки — Яри Курри, «Эдмонтон Ойлерз»;

3. Ги Лафлёр — Стив Шатт, «Монреаль Канадиенс»;

4. Майк Босси — Брайан Тротье, «Нью-Йорк Айлендерс»;

5. Евгений Малкин — Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;

6. Джон ЛеклерЭрик Линдрос, «Филадельфия Флайерз»;

7. Коннор МакдэвидЛеон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;

8. Фил Эспозито — Джонни Бьюсик, «Бостон Брюинз»;

9. Сергей Фёдоров — Стив Айзерман, «Детройт Ред Уингз»;

10. Петер ФорсбергДжо Сакик, «Колорадо Эвеланш».

Хоккей
Джон Леклер
Эрик Линдрос
Стив Айзерман
Джонни Бьюсик
Майк Босси
Петер Форсберг
Марио Лемье
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Уэйн Гретцки
Сергей Федоров
Джо Сакик
Яромир Ягр
Евгений Малкин
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости