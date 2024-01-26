Два россиянина попали в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ

Журналист Пол Пидутти в статье на портале Daily Faceoff представил топ-10 лучших дуэтов в истории Национальной хоккейной лиги.

В список попали два российских игрока: Сергей Фёдоров в паре со Стивом Айзерманом в «Детройт Ред Уингз» (девятое место) и Евгений Малкин с Сидни Кросби в «Питтсбург Пингвинз» (пятое место).