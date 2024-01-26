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«Лада» дома всухую обыграла «Барыс», нанеся астанинскому клубу четвёртое поражение подряд

В Тольятти закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Лада» дома всухую обыграла «Барыс»
© Пресс-служба ХК "Лада"

На 18-й минуте первого игрового отрезка Николай Демидов открыл счёт в игре.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьего периода Остап Сафин реализовал буллит, сделав счёт 2:0.

В следующем матче тольяттинский клуб сыграет с «Нефтехимиком» в гостях. «Барыс» в Астане примет «Ак Барс». Оба матча состоятся 28 января.

Хоккей
Остап Сафин
Николай Демидов
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