Бучневич принес «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в овертайме

В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

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На восьмой минуте первого периода Оскар Сундквист с передач Брэйдена Шенна и Тори Крюга открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Брайан Дюмулен с передач Адама Ларссона и Джейдена Шварца восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Оливер Бьёркстранд с передач Александера Веннберга и Джареда Макканна вывел хозяев вперёд. Спусят три минуты Ээли Толванен с передач Янни Гурда и Оливера Бьёркстранда сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Роберт Томас сократил отставание гостей до минимума.

В начале третьей двадцатиминутки Павел Бучневич с передачи Роберта Томаса сделал счёт 3:3.