Тренер ЦСКА рассказал о состоянии Сергея Фёдорова

«Дебют в качестве исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА и как Сергей Викторович Фёдоров себя чувствует? Сергей Викторович ещё температурит, мы сегодня созванивались после утренней раскатки, обсудили рабочие моменты, но во время матча связь не держали. А как я себя чувствую? Ну я не первый год в хоккее в роли тренера, поэтому всё нормально, спасибо. Может быть, во время первой игры был немного дискомфорт, но это связано с тем, что я буквально за 2 часа до игры узнал, что буду замещать», — цитирует Якубова пресс-служба СКА.