Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Далласа». Овечкин отличился в концовке третьего периода. Эта шайба стала 831-й за карьеру россиянина в лиге.

Таким образом, 38-летний форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от занимающего первое место канадца Уэйна Гретцки до 63 голов. На счету лидера 894 заброшенные шайбы.