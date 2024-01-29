Бучневич признан второй звездой игрового дня НХЛ

"Сент-Луис" дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Бучневич отличился в третьей игре подряд, российский нападающий "Сент-Луиса" забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне. Также игрок отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом Шенна, в 46 играх сезона Бучневич набрал 39 (17 шайб + 22 передачи) очков. Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков отметился одной результативной передачей и набрал 13-е (3+10) очко в 42 играх текущего сезона. Нападающие "Сент-Луиса" Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились результативными действиями.