Овечкин вышел на 43-е место в истории НХЛ по количеству проведенных матчей

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, счёт в матче не открыт – 0:0.

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Для 38-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующая цель Овечкина – чешский защитник Роман Гамрлик, на счету которого 1395 встреч.