Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 шайб

«Даллас» в овертайме обыграл «Вашингтон» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 5:4, сообщает «МИР 24».

В составе «звезд» отличились Уайатт Джонстон (11-я минута), Томас Харли (12, 64), Мэйсон Марчмент (32) и Мэтт Дюшен (43). У столичной команды точные броски удались Энтони Манта (10), Расмус Сандин (27), а также Александр Овечкин (59) и Дилан Строум (60).

Российский нападающий также отметился голевой передачей. Он забросил девятую шайбу в сезоне. Таким образом в его активе – 831-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. По данному показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).