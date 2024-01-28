«Металлург» в Хабаровске нанес «Амуру» девятое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом» . Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2.

«Металлург» забросил две шайбы уже к середине первого периода, когда голами отметились Никита Михайлис и Данила Юров. Хозяевам удалось отыграть одну шайбу на 32-й минуте матча, когда гол забил Владислав Барулин. Долгое время счёт оставался неизменным, пока на 57-й минуте гол не забил нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин. Хабаровчане моментально ответили шайбой Ивана Мищенко и организовали нервную концовку.