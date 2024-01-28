«Адмирал» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче с девятью голами

«Адмирал» забросил две быстрые шайбы на старте второго периода — отличились Александр Горшков и Дмитрий Бучельников. «Салават Юлаев» переломил ход матча, забив два гола с интервалом в 31 секунду под занавес второго периода — отличились Иван Дроздов и Александр Хмелевски. Уфимцы забросили ещё две шайбы в третьем периоде и довели преимущество до двух голов 4:2. Голы забили Данил Башкиров и Сергей Шмелёв. «Адмирал» сумел быстро сравнять счёт благодаря голам Кирилла Петькова и Клиффа Пу. В овертайме гости сняли вратаря, но пропустили гол в пустые ворота от Антона Берлёва.