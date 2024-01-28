Лакросс‑гол Шабанова принес «Трактору» победу над «Авангардом»

Челябинский «Трактор» в результативном матче Фонбет Чемпионата КХЛ в гостях переиграл омский «Авангард» (5:4).
В составе омичей отличились Владимир Ткачев, Томаш Юрчо, Дамир Шарипзянов и Рид Буше. «Трактор» ответил голами Сергея Калинина, Александра Рыкова, Никиты Сошникова и Виталия Кравцова.
Победным для «Трактора» стал гол Максима Шабанова, забитый на 47 й минуте в стиле «лакросс» — игрок поднял шайбу на крюк клюшки за воротами и забросил её в сетку.
«Авангард», ранее в воскресенье обеспечивший себе участие в плей офф КХЛ благодаря поражению «Амура» от «Металлурга», идет вторым в таблице Восточной конференции с 79 очками. «Трактор» (70) одержал четвертую победу подряд и поднялся на 4 е место, обойдя «Автомобилист».
В другой встрече «Ак Барс» в гостях добился победы над «Барысом» (3:1) благодаря шайбам Дмитрия Юдина, Кирилла Семенова и Митчелла Миллера. Хозяева ответили голом Давида Скленички.
«Ак Барс» набрал 68 очков и идет 6 м в Восточной конференции, «Барыс» (44) проиграл пятый матч кряду и замыкает таблицу на Востоке.