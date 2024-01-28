«Ак Барс» нанес пятое поражение кряду «Барысу», одержав победу на выезде

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал казанский «Ак Барс» . Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, вследствие которой хозяева потерпели пятое поражение кряду.

Счёт в матче был открыт на старте первого периода защитником «Ак Барса» Дмитрием Юдиным. Уже в середине этой двадцатиминутки гости укрепили преимущество, отличился нападающий Кирилл Семёнов. Однако за 14 секунд до конца этого же игрового отрезка хозяева сократили отставание усилиями Давида Скленички. Следующий гол зрители увидели лишь в третьем периоде, когда отличился американский защитник казанцев Митчелл Миллер, установивший окончательный счёт в матче.