ЦСКА обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги

Московский ЦСКА со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 328 зрителей.

ЦСКА благодаря победе обошел "Северсталь" в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова поднялись на шестое место, набрав 63 очка после 56 игр. "Северсталь" идет седьмой, у череповецкой команды также 63 очка в 56 матчах, однако она уступает ЦСКА по количеству побед в основное время.

В следующем матче ЦСКА примет нижегородское "Торпедо" 31 января. "Северсталь" следующую игру проведет 2 февраля, команда из Череповца на своем льду встретится с минским "Динамо".