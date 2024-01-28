ЦСКА обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги
Московский ЦСКА со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 328 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (24-я и 37-я минуты), Павел Карнаухов (26), Владислав Каменев (46), Михаил Григоренко (48) и Тахир Мингачев (48). У "Северстали" отличились Руслан Абросимов (28) и Данил Аймурзин (38).
ЦСКА благодаря победе обошел "Северсталь" в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова поднялись на шестое место, набрав 63 очка после 56 игр. "Северсталь" идет седьмой, у череповецкой команды также 63 очка в 56 матчах, однако она уступает ЦСКА по количеству побед в основное время.
В следующем матче ЦСКА примет нижегородское "Торпедо" 31 января. "Северсталь" следующую игру проведет 2 февраля, команда из Череповца на своем льду встретится с минским "Динамо".
В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" на своем льду со счетом 5:4 в овертайме взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым", челябинский "Трактор" в Омске одолел местный "Авангард" (5:4), казанский "Ак Барс" одержал гостевую победу над казахстанским "Барысом" (3:1), нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду уступил тольяттинской "Ладе" (0:2). Минское "Динамо" дома переиграло новосибирскую "Сибирь" (4:1), китайский "Куньлунь Ред Стар" на выезде был сильнее "Сочи" (4:3 ОТ).