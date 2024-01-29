«Спартак» одержал третью победу кряду, обыграв «Торпедо» в домашнем матче

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

Таким образом, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.