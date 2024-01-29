«Спартак» одержал третью победу кряду, обыграв «Торпедо» в домашнем матче
В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.
В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.
Таким образом, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.
В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» (31 января), а «Торпедо» продолжит выездную серию игрой в Москве с ЦСКА (31 января).
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