Российский нападающий Егор Чинахов признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Второй звездой матча признан нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов . На счету россиянина дубль. Форвард провёл на льду 18 минут 25 секунд, завершив матч с положительным показателем полезности «+1». Чинахов нанёс шесть бросков по воротам и провёл один силовой приём.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.