«Да, я играл в КХЛ в сезоне-2010/2011, когда считал Россию достаточно демократическим государством. В то время я никогда бы не подумал, что произойдёт через четыре года. Тогда ни один политик, чиновник или кто-либо ещё не предупреждал меня об опасности или неприемлемости игры в России. За это я осуждаю прежде всего наших законодателей, которые установили такие правила, которые позволяют нашим гражданам работать в России. Наши граждане, в данном случае спортсмены, импортируют туда свой труд и создают ценности, которые Россия использует против нас.



Почему я не вернул деньги, заработанные в России? Я заслужил их своей работой, клуб мне ничего не должен, и я тоже. Я лично от них ничего не требую за то, что ситуация в России изменилась», — цитирует Гашека CNN Prima News.