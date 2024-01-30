Кожевников предложил «Сибири» кандидата на пост главного тренера

«В таких клубах нужен сильный тренер, у которого есть большой авторитет в регионе и который возьмёт власть в свои руки. Немировски или Кривокрасов, которых дёргают за ниточки, там не сработают. Повторюсь, нужны сибирские легенды. Там по соседству — в Омске — много лет играл и работал Дмитрий Рябыкин. Сейчас он в „Витязе“, оживил его, поднял с последнего места, но команда упёрлась в потолок. Плюс он внёс свой вклад и в формирование нынешнего „Авангарда“. На месте „Сибири“ сделал бы ставку на Рябыкина, он способен эту команду вытянуть из болота», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.