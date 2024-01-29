Овечкин и Кузьменко вошли в пятерку самых медленных хоккеистов сезона НХЛ

Российские нападающие Александр Овечкин и Андрей Кузьменко вошли в пятёрку самых медленных хоккеистов текущего сезона НХЛ, сообщает JFreshHockey. Расширенная статистика лиги учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры, в результате которых хоккеист набрал устойчивую скорость свыше 32 км/ч.

Самым медленным хоккеистом сезона оказался нападающий «Эдмонтона» Кори Перри, который ни разу за сезон не разогнался до 32 км/ч. На втором месте оказался форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, который в среднем по 0,3 раза за 60 минут матча ускоряется до 32 км/ч. Третье место с показателем в 0,5 разделили трое нападающих — Джефф Скиннер, Александр Овечкин и Патрик Марун.