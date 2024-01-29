Защитник ХК «Витязь» дисквалифицирован на один матч

Защитник «Витязя» Руслан Педан получил автоматическую дисквалификацию на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ. Игрок обороны был наказан большим штрафом за атаку в область головы и шеи хоккеиста «Сочи» (2:3).

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В соответствии с п. 4.3.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без одновременного наложения Дисциплинарного до конца матча штрафа в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.