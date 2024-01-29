СКА на своем льду победил «Локомотив» в КХЛ

Петербургский СКА дома одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Александр Никишин, еще одну шайбу забросил Валентин Зыков.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 79 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» с 76 очками идет на третьей строчке.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)