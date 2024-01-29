Московское «Динамо» проиграло на своем льду «Витязю» в матче КХЛ

Подмосковный «Витязь» одержал волевую победу над московским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых шайбы забросили Николай Тимашов и Александр Дарьин. В составе «бело голубых» отличился Павел Кудрявцев.

«Динамо» с 77 очками занимает второе место в Западной конференции, «Витязь» (43 очка) располагается на последней строчке. В следующем матче столичная команда сыграет с «Торпедо», «Витязь» — с «Куньлунем».

В другом матче дня «Куньлунь» на выезде обыграл «Сочи» — 4:2.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Кудрявцев, 35:10. — Тимашов, 44:06. Дарьин, 45:17.

«ХК Сочи» (Сочи) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)