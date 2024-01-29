«Куньлунь» на выезде переиграл «Сочи», обойдя его в турнирной таблице Запада

В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них второй кряду.

В составе гостей дублем отметился 31-летний канадский нападающий Люк Локхарт, имеющий гражданство Китая, также по шайбе на свой счёт записали Цзян Фу и Девин Броссо. У «Сочи» отличились Михал Криштоф и Даниил Сероух.

«Куньлунь», набрав 44 очка в 58 матчах, обошёл «Сочи» (43) на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.