«Куньлунь» на выезде переиграл «Сочи», обойдя его в турнирной таблице Запада
В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них второй кряду.
В составе гостей дублем отметился 31-летний канадский нападающий Люк Локхарт, имеющий гражданство Китая, также по шайбе на свой счёт записали Цзян Фу и Девин Броссо. У «Сочи» отличились Михал Криштоф и Даниил Сероух.
«Куньлунь», набрав 44 очка в 58 матчах, обошёл «Сочи» (43) на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Примечательно, что одним из наиболее ярких эпизодов встречи стала драка российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина с автором одной из заброшенных шайб в составе «Куньлуня» Девином Броссо.
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