«Локомотив» в гостях одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Полунин и Мартин Гернат. У хозяев до этого отличился Николай Голдобин, открывший счет в матче.

Шайба Голдобина стала 200 й для «красно белых» в текущем сезоне. «Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забившим как минимум 200 голов за один регулярный чемпионат. До «Спартака» этой отметки достигали петербургский СКА (6 раз), московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» (по 3 раза), нижегородское «Торпедо» и «Локомотив» (по 1 разу).

«Локомотив», прервавший трехматчевую серию поражений, с 78 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (76) идет четвертым.

В следующем матче ярославцы на выезде сыграют с подмосковным «Витязем» 2 февраля, команда Алексея Жамнова в это же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

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В другом матче среды «Сочи» на своем льду переиграл минское «Динамо» со счетом 3:2.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Голдобин, 24:02. — Полунин, 37:15 (мен.). Гернат, 38:20.

«ХК Сочи» (Сочи) — «Динамо » (Минск) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)