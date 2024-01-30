Ротенберг заявил, что Путин помог СКА победить «Локомотив»

«Он сам играет в хоккей. Поэтому мы все обсудили детально. Да, он дал инструкции, это сработало сегодня. Поэтому выполнили установку.



Это хороший заряд для всех. Не буду раскрывать все карты, но мы будем стараться выполнять установку Верховного главнокомандующего, чтобы мы выигрывали дальше. Сегодня нам удалось это сделать — ребятам огромная благодарность», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.