Александр Никишин установил рекорд среди защитников СКА

Защитник армейцев Александр Никишин в матче отметился дублем и одной голевой передачей. Как сообщает пресс-служба СКА, Никишин — первый защитник в истории клуба на счету которого шесть матчей с тремя и более очками. Александр обошёл Кевина Даллмана и Патрика Херсли, которые в пяти играх за армейцев записывали на свой счёт по три и более балла. Александр — пятый защитник СКА в КХЛ, который забросил 30 шайб. Выше него расположились: Игорь Ожиганов (31), Антон Белов (36), Патрик Херсли (39) и Дмитрий Калинин (46).