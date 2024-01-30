Александр Никишин установил рекорд среди защитников СКА
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал ярославский «Локомотив», в игре, приуроченной к 80-й годовщине блокады Ленинграда. Матч завершился победой армейцев со счётом 3:0.
Защитник армейцев Александр Никишин в матче отметился дублем и одной голевой передачей. Как сообщает пресс-служба СКА, Никишин — первый защитник в истории клуба на счету которого шесть матчей с тремя и более очками. Александр обошёл Кевина Даллмана и Патрика Херсли, которые в пяти играх за армейцев записывали на свой счёт по три и более балла. Александр — пятый защитник СКА в КХЛ, который забросил 30 шайб. Выше него расположились: Игорь Ожиганов (31), Антон Белов (36), Патрик Херсли (39) и Дмитрий Калинин (46).
Армейский клуб после состоявшейся накануне победы над «Локомотивом» набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Железнодорожники с 76 очками находятся на третьей строчке Запада.