Названы имена канадских хоккеистов, которым предъявлены обвинения в сексуальном насилии

Канадским хоккеистам Майклу Маклеоду, Кэлу Футу, Картеру Харту и Диллону Дюбе предъявлены официальные обвинения по уголовному делу об изнасиловании девушки во время молодёжного чемпионата мира 2018 года, сообщает Sportsnet. Напомним, ранее бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» Алекс Форментон сдался полиции в Лондоне, провинции Онтарио.

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По словам адвокатов, хоккеисты отвергают все обвинения и будут настаивать на своей невиновности. Полиция Лондона созвала пресс-конференцию на 5 февраля, чтобы представить обновлённую информацию по делу.