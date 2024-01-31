Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона в НХЛ

Этот гол стал 12-м в нынешней регулярке для Воронкова, проводящего свой первый сезон в НХЛ. Он вышел на третье место по заброшенным шайбам среди новичков сезона, сравнявшись со своим одноклубником Адамом Фантилли. Больше только у Марко Росси из «Миннесоты Уайлд» (13) и Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс» (15).