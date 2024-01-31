«Калгари» сделал заявление по поводу обвинений Дюбе в сексуальном насилии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес хоккеиста Диллона Дюбе, сообщает пресс служба команды.

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Ранее бывшим пяти хоккеистам молодежной сборной Канады образца 2018 года были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. В этот список попал и 25 летний Дюбе, который ранее получил бессрочный отпуск в «Калгари».

— Теперь нам стало известно об обвинении в сексуальном насилии, выдвинутом против Диллона Дюбе. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Поскольку в настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства, дальнейших комментариев у нас пока не будет. На момент удовлетворения просьбы Диллона об отпуске нам не было известно о предъявленных обвинениях, — говорится в пресс релизе.

Обвинения основаны на показаниях женщины, которая в прошлом году обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны хоккеистов в гостиничном номере. Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) и Канадская хоккейная лига (CHL).

Вскоре иск о сексуальных домогательствах был отозван, поскольку лиге и федерации удалось достичь мирового соглашения с потерпевшей. Развитие событий вызвало негативную реакцию общественности, от канадской федерации отказался ряд спонсоров, сменилось руководство организации. Выяснилось, что это не первое обвинение в адрес Hockey Canada и членов сборных разных лет по искам о сексуальных домогательствах и насилии. Резонанс привел к возобновлению расследования предполагаемого сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной, федерация также принесла извинения за «недостаточную реакцию на обвинения». Внутреннее расследование также было организовано Национальной хоккейной лигой (НХЛ).