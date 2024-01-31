«Калгари» сделал заявление по поводу обвинений Дюбе в сексуальном насилии

«Калгари» выступил с заявлением по поводу обвинений хоккеиста Дюбе в сексуальном насилии
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес хоккеиста Диллона Дюбе, сообщает пресс служба команды.
Ранее бывшим пяти хоккеистам молодежной сборной Канады образца 2018 года были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. В этот список попал и 25 летний Дюбе, который ранее получил бессрочный отпуск в «Калгари».
— Теперь нам стало известно об обвинении в сексуальном насилии, выдвинутом против Диллона Дюбе. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Поскольку в настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства, дальнейших комментариев у нас пока не будет. На момент удовлетворения просьбы Диллона об отпуске нам не было известно о предъявленных обвинениях, — говорится в пресс релизе.
Обвинения основаны на показаниях женщины, которая в прошлом году обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны хоккеистов в гостиничном номере. Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) и Канадская хоккейная лига (CHL).
Вскоре иск о сексуальных домогательствах был отозван, поскольку лиге и федерации удалось достичь мирового соглашения с потерпевшей. Развитие событий вызвало негативную реакцию общественности, от канадской федерации отказался ряд спонсоров, сменилось руководство организации. Выяснилось, что это не первое обвинение в адрес Hockey Canada и членов сборных разных лет по искам о сексуальных домогательствах и насилии. Резонанс привел к возобновлению расследования предполагаемого сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной, федерация также принесла извинения за «недостаточную реакцию на обвинения». Внутреннее расследование также было организовано Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
Помимо Дюбе, среди обвиняемых — вратарь «Филадельфии» Картер Харт и защитник «Нью Джерси» Кэл Фут, а также форварды Майкл Маклеод («Нью Джерси») и Алекс Форментон («Амбри Пиотта», Швейцария).