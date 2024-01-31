«Сан‑Хосе» всухую победил «Сиэтл» в матче НХЛ

«Сан Хосе» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Акулы» одержали победу со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Автором победной шайбы стал Марк Эдуард Власик (48 я минута), также отличился Ян Рутта (60). Российские игроки «Шаркс» Шакир Мухамадуллин и Александр Барабанов заработали показатель полезности «+1», также Мухамадуллин, который провел на льду более 22 минут, получил малый штраф. «Сан Хосе» выиграл четыре из последних пяти матчей и с 32 очками занимает 15 е место в турнирной таблице Западной конференции, «Сиэтл» (52 очка) идет 10 м. НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Власик, 47:27. Рутта, 59:39.