«Трактор» обыграл «Автомобилист» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчей

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Упорный матч завершился победой челябинцев со счётом 2:1 по буллитам.

Счёт в середине второго периода открыл французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста, которому ассистировали Юрий Журавлёв и Степан Хрипунов. «Трактор» довольно быстро смог сравнять счёт благодаря голу Максима Шабанова с передач Альберта Яруллина и Владимира Ткачёва. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью. Победный бросок в серии буллитов на счету Владимира Ткачёва. Ворота команд защищали голкиперы Зак Фукале и Евгений Аликин.