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ЦСКА на домашнем льду нанёс «Торпедо» третье поражение кряду

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

ЦСКА на домашнем льду нанес «Торпедо» третье поражение кряду
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Нижегородцы открыли счёт уже на третьей минуте матча — отличился Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Даниила Бокуна. Армейцам удалось отыграться уже в середине первого периода благодаря голу Андрея Светлакова, которому ассистировали Антон Слепышев и Артём Барабоша. В концовке второго периода вывел армейцев вперёд Константин Окулов с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко. Удвоил преимущество ЦСКА голом в середине третьего периода Григоренко. Нижегородцы смогли лишь сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу на последней минуте матча.

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд.

Хоккей
Богдан Конюшков
Даниил Бокун
Михаил Григоренко
Антон Слепышев
Кирилл Воронин
Константин Окулов
Андрей Светлаков
Никита Нестеров
Торпедо
Фонбет
ЦСКА
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