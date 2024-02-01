Гребенкин хочет получать 50 млн рублей в «Металлурге» в сезоне-2024/25 («СЭ»)
Никита Гребенкин хочет получать 50 млн рублей в «Металлурге».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», агент Гребенкина запросил зарплату в 50 млн рублей на следующий сезон.
Отмечается, что такой ход намекает на то, что игрок решил поехать в Северную Америку, где права на него принадлежат «Торонто». У Дэна Мильштейна, представляющего интересы Гребенкина за океаном, хорошие отношения с «Лифс».
Срок соглашения Никиты Гребенкина с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.
В нынешнем сезоне он провел 58 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 34 (16+18) очка.
В 2022 году нападающий был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под 135-м общим номером.
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