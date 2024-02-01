Крупный обмен россиянина в НХЛ. В новой команде Кузьменко может стать большой звездой

Ровно два месяца назад Никита Задоров сменил «Калгари» на «Ванкувер». Андрей сейчас проделал обратный путь.

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Минувшей ночью в НХЛ состоялся крупный обмен с участием российского хоккеиста. Любопытно, что ровно два месяца назад – 1 декабря 2023 года – «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс» провернули сделку, в результате которой российский защитник Никита Задоров покинул стан «огоньков» и стал «косаткой». Теперь два канадских клуба во второй раз за сезон ударили по рукам в вопросе перехода российского хоккеиста: в обратном направлении проследовал нападающий Андрей Кузьменко.

За некоторое время до официального объявления о сделке стало известно, что 27-летний россиянин отказался от пункта о запрете на обмен ради перехода в «Калгари». В последнее время Кузьменко всё чаще и чаще попадал в опалу главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета. Канадский специалист публично выражал недовольство игрой Кузьменко в зоне защиты, а у российского форварда не получалось исправить эти недостатки и приспособиться к тренерским требованиям. Андрей так и не смог адаптироваться к системе Токкета, получил понижение до четвёртого звена, периодически вообще попадал в запас, и в сложившейся ситуации обмен в другую команду откровенно напрашивался.

За Кузьменко «Ванкувер» получил шведского центрфорварда Элиаса Линдхольма, игравшего за «Флэймз» на протяжении шести последних сезонов. На счету Линдхольма 32 (9+23) очка в 49 играх нынешнего чемпионата. По окончании текущего сезона 29-летний швед может стать неограниченно свободным агентом.

«Калгари» получил выбор в первом раунде, условный выбор в четвёртом раунде на драфте-2024, а также защитников-проспектов Хантера Брустевича и Йони Юрмо в придачу. Кэпхит 27-летнего россиянина – $ 5,5 млн в год, летом 2025 года он может стать неограниченно свободным агентом. Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.

«С воскресенья мы работали с «Ванкувером» и «Калгари». Прежде чем дать согласие на обмен, Андрей Кузьменко поговорил с генеральным менеджером и главным тренером. Он с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Калгари Флэймз». Он чрезвычайно признателен за поддержку, полученную от команды и болельщиков за последние 1,5 года. Спасибо, что дали ему возможность играть в НХЛ и называть Ванкувер своим домом», — написал агент российского нападающего Дэн МильштеДэн Мильштейн в соцсетях.

Состоявшаяся сделка должна пойти на пользу обоим клубам. Линдхольм со своим набором универсальных качеств идеально подходит под тренерские идеи Токкета. К тому же Элиас является центрфорвардом, обладающим приличным процентом выигранных вбрасываний (55,5%), тогда как центры «Кэнакс» в этом компоненте не блистали и забирали только 50% единоборств на точке. Дополнительным плюсом для Линдхольма является шведское гражданство, ведь главной звездой «Ванкувера» является его соотечественник и тёзка Элиас Петтерссон. Вряд ли кто-то удивится, если Токкет попробует использовать двух Элиасов в одной тройке нападения, где Линдхольм будет играть в центре, а Петтерссон с краю.

«В последние пару лет мы слышали много о происходящем в «Калгари». Например, то, что хоккеисты не особо хотели играть в этой команде. Особенно те, кто приближался к статусу неограниченно свободных агентов. В данном случае Элиас Линдхольм летом становится НСА. В «Калгари» его удержать было бы сложно. У «Ванкувера» же была потребность в получении центрального нападающего, которого они и выменяли», – сказал «Чемпионату» хоккейный агент и эксперт Алексей ДемАлексей Дементьев.

Что касается Кузьменко, то здесь вообще всё довольно очевидно. В системе Токкета у Андрея не было будущего, тогда как в находящемся в стадии перестройки «Калгари» можно заиграть с чистого листа. Формально «огоньки» ещё находятся в борьбе за плей-офф. Их отставание от восьмого места составляет всего пять очков, но обмен Линдхольма показывает, что на деле «Флэймз» уже сейчас начинают строительство новой команды. И Кузьменко может стать одним из тех, вокруг кого в будущем её можно будет строить.

Потребность в крайнем нападающем для «Калгари» возросла ещё сильнее после того, как по всем известным причинам в бессрочный отпуск отправился нападающий Диллон Дюбе. Без него у «Флэймз» не такой большой выбор в нападении. Неслучайно авторы порта Daily Faceoff с ходу ставят Кузьменко на правый край первой тройки к Джонатану Юбердо и Назему Кадри. В новой команде у Андрея точно не должно быть проблем с попаданием в состав, а значит, всё в руках россиянина.

«Калгари» уходит в полную перестройку с желаемым набором качественных и талантливых игроков, которые в статусе ограниченно свободных агентов смогут показывать серьёзный хоккей. Болельщики у обеих команд требовательные, клубы играют в одном дивизионе. Поэтому матчи всегда будут принципиальными. Сейчас команды находятся на разных местах в турнирной таблице. Если у «Ванкувера» есть реальные шансы побороться в плей-офф, то «Калгари», понимая складывающуюся ситуацию, делает вложение в будущее. Что, в принципе, тоже верно», — полагает Дементьев.