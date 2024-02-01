$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Лакросс-гол Алалыкина помог «Салавату» дома уверенно победить «Ладу»

В Уфе закончился единственный матч игрового дня регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Лакросс-гол Алалыкина помог «Салавату» дома уверенно победить «Ладу»
© HCSALAVAT.RU

На 12-й минуте первого периода Сергей Шумаков с передачи Данилы Моисеева открыл счёт в игре. Спустя две минуты Даниил Огирчук с передач Ярослава Цулыгина и Владислава Ефремова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Джош Ливо с передачи Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. На четвёртой минуте периода Данил Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова сделал счёт 3:1, забив лакросс-гол. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Джоша Ливо забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На последней минуте периода Алексей Василевский с передачи Алексея Пустозёрова довёл счёт до крупного.

На 14-й минуте третьего периода Евгений Грошев забросил вторую шайбу «Лады» в матче.

В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик».

Хоккей
Ярослав Цулыгин
Данила Моисеев
Иван Дроздов
Алексей Пустозеров
Евгений Бирюков
Алексей Василевский
Владислав Ефремов
Сергей Шумаков
Александр Шаров
СКА
Салават Юлаев
Фонбет
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости