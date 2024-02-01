Лакросс-гол Алалыкина помог «Салавату» дома уверенно победить «Ладу»

В Уфе закончился единственный матч игрового дня регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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На 12-й минуте первого периода Сергей Шумаков с передачи Данилы Моисеева открыл счёт в игре. Спустя две минуты Даниил Огирчук с передач Ярослава Цулыгина и Владислава Ефремова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Джош Ливо с передачи Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. На четвёртой минуте периода Данил Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова сделал счёт 3:1, забив лакросс-гол. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Джоша Ливо забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На последней минуте периода Алексей Василевский с передачи Алексея Пустозёрова довёл счёт до крупного.

На 14-й минуте третьего периода Евгений Грошев забросил вторую шайбу «Лады» в матче.