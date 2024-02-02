НХЛ объявила о проведении турнира без участия сборной России

Организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ) турнир пройдет в США и Канаде без участия России. В соревнованиях примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Турнир запланирован на февраль 2025 года.

Матчи пройдут по правилам НХЛ. При этом организаторы решили использовать систему начисления очков Международной федерации хоккея (IIHF). В финальном матче исключили серию буллитов. Команды будут играть овертайм до первой заброшенной шайбы. Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал самым результативным российским голкипером в истории лиги, напоминает «Радиоточка НСН».