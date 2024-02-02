НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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По словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, выступающие в лиге игроки очень гордятся тем, что могут представлять свои сборные на международной арене. Он также отметил, что решение стало плодом совместных усилий НХЛ, Ассоциации игроков лиги и Международной федерации хоккея (IIHF).

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр пока не объявлена.