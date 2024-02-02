Тренеру "Сибири" сломали нос во время матча КХЛ
Тренер хоккейного клуба "Сибирь" во время матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" получил серьезную травму.
Как рассказал главный тренер новосибирского клуба Сергей Кривокрасов, у сотрудника его тренерского штаба Александра Завьялова сломан нос. По ходу матча шайба угодила в лицо тренеру.
"Завьялов пустил кровь, отдал все силы, со сломанным носом сейчас. Даже он пострадал сегодня ради успеха. Эта победа досталась немалой кровью", - резюмировал Кривокрасов после матча.
"Сибирь" по ходу матча уступала "Амуру" 1:3, но сумела отыграться в основное время. А в серии послематчевых буллитов новосибирцы вырвали победу - 4:3.