Кучеров показал худший результат в конкурсе передач на Матче звезд НХЛ

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которых отметился 85 (32+53) результативными действиями при показателе полезности «+5». Он является лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне, опережая Натана Маккиннона (84) из «Колорадо Эвеланш» и представителя «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (72).