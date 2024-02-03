Хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграли в теннис на коньках

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Николя Мелош и Евгений Тимкин сыграли в теннис на коньках, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, сегодня, 3 февраля, в Уфе проходит большой фестиваль «Матур Хоккей во дворе».

Отметим, что 30 января 2024 года счета «Салавата Юлаева» были арестованы из-за долгов. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа. В связи с этим накануне Гострудинспекция объявила предостережение «Салавату» в целях недопущения впредь работодателем подобных нарушений трудового законодательства.