Дубль Локхарта принес «Куньлуню» победу в гостевой встрече с «Витязем»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в матче был открыт канадским нападающим «Витязя» Скоттом Уилсоном в середине первого периода. Однако затем гости сумели перехватить отыграть – дубль Люка Локхарта позволил им не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Хозяева вновь сравняли счёт уже спустя минуту усилиями Игоря Угольникова. В середине второго игрового отрезка Тайлер Граовац вывел «Куньлунь» вперёд, реализовав численное преимущество. Шайба Тайлера Вона в пустые ворота на последней минуте стала заключительной в этой игре.